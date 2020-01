Il mercato è chiuso, il Napoli ha speso quasi 90 milioni: tutti gli acquisti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il mercato è chiuso. E il Napoli è la regina di gennaio. Cinque acquisti, di cui due per giugno. Per una spesa totale di 84 milioni di euro, pagabili in varie soluzioni, più altri 6,5 in bonus eventuali. Diego Demme, acquistato a titolo definitivo dal Lipsia per 12 milioni di euro. Stanislav Lobotka, per il quale il Napoli corrisponderà 20 milioni di euro al Celta Vigo, più altri 4 di eventuali bonus. Matteo Politano costerà alla fine 23,5 milioni: prestito oneroso biennale da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni, e altri 2,5 milioni di bonus legati al rendimento del giocatore e ai risultati del club. Andrea Petagna acquistato a titolo definitivo, pagato alla Spal 17 milioni di euro. Arriverà a giugno. Amir Rrahmani per 14 milioni di euro dal Verona. Arriverà a giugno. L'articolo Il mercato è chiuso, il Napoli ha speso quasi 90 milioni: tutti gli acquisti ... ilnapolista

