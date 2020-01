Il Leone: chi è il cantante mascherato? “Quante ne ho passate” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il cantante mascherato: chi è il Leone? L’indizio: “Mi commuovo per tutto quello che ho passato” E’ sicuramente il personaggio de Il cantante mascherato che più di tutti sta incuriosendo il pubblico da casa: trattasi del Leone, che nella clip di presentazione mandata in onda prima della su esibizione di venerdì scorso ha affermato, camminando su una sorta di prato, o forse un campo non coltivato: Quando vedo tutto ciò mi commuovo, per tutto quello che ho passato … Penso alla mia famiglia, che è tutto per me. E’ il mio ossigeno quotidiano. Chi è il Leone a Il cantante mascherato? Nuovi indizi: “Ho avuto dei momenti difficili” “La famiglia mi è sempre stata vicina nei miei momenti difficili” ha poi aggiunto il Leone a Il cantante mascherato, nel video mandato in onda prima della sua esibizione nella scorsa puntata (alla quale ... lanostratv

