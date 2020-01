Il governo italiano ha stanziato 5 milioni per l’emergenza coronavirus (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il consiglio dei ministri che si è svolto la mattina del 31 gennaio, all’indomani dell’ufficializzazione del contagio di due cittadini cinesi su territorio italiano (la vicenda riguarda l’hotel Palatino in via Cavour a Roma), ha stabilito che per affrontare l’epidemia di coronavirus, in Italia sarà dichiarato lo Stato d’emergenza. Confermata la misura del blocco del traffico aereo dalla Cina. Inoltre, il consiglio dei ministri ha stanziato la cifra di 5 milioni di euro per affrontare l’emergenza. LEGGI ANCHE > coronavirus in Cina: cosa sappiamo finora e cosa consigliano gli esperti Cdm coronavirus, lo stanziamento di 5 milioni Si tratta di misure di sicurezza importanti e di un investimento iniziale notevole, soprattutto se si considera che, al momento, lo stato di crisi è stato esteso ai prossimi sei mesi. Il fatto di aver stanziato una somma per ... giornalettismo

