Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per il Coronavirus (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo l’accertamento di due contagi che sono stati ricoverati all’Ospedale Spallanzani di Roma, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza. All’Hotel Palatino a Roma sono stati accertati i primi due contagi da Coronavirus: di corsa trasportati allo Spallanzani sono stati messi in quarantena. L’ospedale attualmente è chiuso. Il Consiglio dei ministri, convocato alle 10 … L'articolo Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per il Coronavirus proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

DeborahBergamin : Ora che l’#Oms ha dichiarato l'allarme globale, forse il nostro governo smetterà di trattare il #coronarovirus come… - MissDarcy60 : RT @Corvonero75: Dichiarato lo stato di emergenza. Adesso il governo può operare con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge ?? https… - Peter_Italy : RT @Corvonero75: Dichiarato lo stato di emergenza. Adesso il governo può operare con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge ?? https… -