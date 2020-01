Il Giornale: tra le semifinaliste di Coppa Italia la vera impresa l’ha fatta il Napoli (Di venerdì 31 gennaio 2020) Su Il Giornale, Franco Ordine scrive delle quattro semifinaliste di Coppa Italia. Quattro grandi firme che non si vedevano da tempo tutte insieme. Ma tra le quattro, quella che ha fatto una vera impresa è stata il Napoli. “Sono arrivate tutte e quattro in scioltezza all’appuntamento. L’impresa è sicuramente quella realizzata dal Napoli considerato un’armata allo sbando prima della strigliata data a CR7 e soci. Sconfiggere la Lazio, reduce da una sequenza strepitosa e dalla cavalcata in Super-Coppa d’Italia, non è stato un banale passaggio intermedio”. L’avversaria degli azzurri sarà l’Inter. Si fronteggeranno le due squadre che sul mercato di gennaio hanno speso di più. “L’altra semifinale rimette insieme Inter e Napoli che sono forse accomunate dallo stesso massiccio ricorso al mercato di gennaio per risalire la china nel caso di Gattuso e per riprendere ... ilnapolista

federicocasotti : “Il giorno dopo, il giornale è buono solo per incartare il pesce”. Non è vero, non sempre: le prime dell’Equipe, di… - ricpuglisi : Stupendo: siete riusciti a non chiedere scusa e a non vergognarvi. La probabilità che io non compri il vostro gior… - realwarriale2 : RT @napolista: Il Giornale: tra le semifinaliste di #CoppaItalia la vera impresa l’ha fatta il #Napoli #Gattuso vuole la rivincita per l’e… -