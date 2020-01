Il Giornale: acquistando Eriksen l’Inter dà ragione a Wanda Nara (Di venerdì 31 gennaio 2020) Christian Eriksen ha debuttato in Coppa Italia. Il danese, scrive Il Giornale, ha innalzato parecchio il livello dell’Inter e anche le sue aspettative. “Ed è l’Inter stessa a dirlo: non si investono 20 milioni per un giocatore col contratto in scadenza 5 mesi dopo, se non si pensasse che in quei 5 mesi possono accadere cose importanti… Eriksen in sostanza è il guanto di sfida che l’Inter lancia alla Juventus (e alla Lazio) nella corsa allo scudetto”. Un giocatore importante, di quelli che aiutano a vincere e che potrà esaltare Lukaku e Martinez. Con il suo acquisto, però, l’Inter ha dato ragione a Wanda Nara. E’ il giocatore che proprio la moglie di Icardi, un anno fa, invocava in nerazzurro. “Dal suo pulpito in tv («meglio uno che dia a Mauro 5 palloni buoni a partita, piuttosto che il rinnovo del contratto»). Era il 10 febbraio e il ... ilnapolista

napolista : Il Giornale: acquistando #Eriksen l'Inter dà ragione a #WandaNara - ilNapolista -