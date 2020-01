Il dramma di Nicoletta Mantovani, la malattia, come vive e cosa fa la vedova di Luciano Pavarotti (Di venerdì 31 gennaio 2020) La storia d’amore tra Nicoletta Mantovani e il tenore Luciano Pavarotti ha lasciato un vuoto incolmabile a tutti gli amanti della musica lirica. Una mancanza sentita moltissimo dalla vedova e dalla figlia Alice. Stiamo parlando di Nicoletta Mantovani che nel 2003 ebbero due figli, uno però non c’è l’ha fatta. Lei aveva 34 anni in meno dell’artista e questa enorme differenza d’età all’epoca creò tantissime polemiche e scandali. Ricordiamo che l’uomo era sposato da decenni con un’altra donna, Adua Veroni. Nonostante avessero tutti contro, il cantante e la seconda consorte dimostrarono a tutti che il loro amore fosse autentico. Ma che fine hanno fatto madre e figlia? La malattia della vedova di Pavarotti come accennato prima, Nicoletta Mantovani rimase incinta di due bambini, ma purtroppo uno è venuto a mancare durante il parto. Alice Pavarotti è ... kontrokultura

