Il Direttore dello Spallanzani di Roma: "I due pazienti cinesi contagiati in buone condizioni" (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Ci aspettavamo questi casi di coronavirus, eravamo preparati. Li abbiamo identificati precocemente e isolati. I pazienti sono in buone condizioni, sono giovani, con un quadro da normale influenza. Non c’è terapia per questa infezione, i pazienti vengono trattati con farmaci sintomatici esattamente come per l’influenza, resteranno isolati per qualche giorno e trattati dal nostro personale che è eccezionale”. Ad affermarlo è il professor Giuseppe Ippolito, Direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.Intervistato durante la trasmissione Circo Massimo su Radio Capital, il medico ha parlato dei due turisti cinesi ricoverati nell’ospedale Romano. “Il resto della comitiva lo stiamo monitorando come misura di estrema precauzione - aggiunge - seguiamo il modello della sorveglianza ... huffingtonpost

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Conte: 'Due casi in Italia. Nessun motivo di panico'. Il direttore scientifico dello Spallanzani: 'Pe… - HuffPostItalia : Il Direttore dello Spallanzani di Roma: 'I due pazienti cinesi contagiati in buone condizioni' -