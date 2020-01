Il coronavirus in Italia, come difendersi da rischi reali e fake news (Di venerdì 31 gennaio 2020) La mortalità finora è in linea con quella di una tradizionale sindrome influenzale e il rischio di contagio è basso. Le precauzioni: dalla mascherina al lavaggio delle mani ilsole24ore

ShooterHatesYou : Guardate quanto è irresponsabile il politico più potente, influente, ascoltato e seguito d'Italia. Quale messaggio… - matteosalvinimi : Fatemi capire... I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e… - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… -