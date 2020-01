Il commissario Montalbano sbarca al cinema: l’episodio ‘Salvo amato, Livia mia’ in sala a febbraio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Per la prima volta, la serie con Luca Zingaretti uscirà anche sul grande schermo. Il nuovo episodio de Il commissario Montalbano sarà nelle sale italiane il 24, 25 e 26 febbraio, prima della messa in onda in tv. Un bel modo per rendere omaggio allo scrittore Andrea Camilleri e al regista Alberto Sironi, morti nel 2019. fanpage

repubblica : Il commissario Montalbano al cinema: per la primka volta un episodio debutta sul grande schermo - PollyCarme : RT @MontalbanoRai: IL COMMISSARIO MONTALBANO: PER LA PRIMA VOLTA IN ANTEPRIMA NELLE SALE ITALIANE SOLO IL 24,25,26 FEBBRAIO. 'SALVO AMATO,… - gioroman_romano : Il commissario #Montalbano al cinema: per la prima volta un episodio debutta sul grande schermo… -