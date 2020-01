Il Commissario Montalbano debutta al cinema: l’episodio inedito sul grande schermo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Commissario Montalbano per la prima volta al cinema “Salvo amato, Livia mia” è il titolo dell’episodio del Commissario Montalbano che debutta al cinema. Per la prima volta la serie tv del celebre personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri sarà proiettata sul grande schermo in anteprima assoluta, ma solo per tre giorni. Le date sono 24, 25 e 26 febbraio 2020. Nei tre giorni andrà in sala l’episodio inedito diretto da Alberto Sironi, (autore storico della serie Rai scomparso il 4 agosto 2019 durante le riprese) e da Luca Zingaretti. Nella puntata trasmessa al cinema il Commissario siciliano Salvo Montalbano indaga sull’omicidio di una cara amica della sua compagna Livia. La vittima si chiama Agata Cosentino, il cui cadavere viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale. Nel cast ci sono i volti noti della serie: il protagonista Luca ... tpi

repubblica : Il commissario Montalbano al cinema: per la primka volta un episodio debutta sul grande schermo - ilpensologo : Il commissario Montalbano andrà per la prima volta al cinema. Si vede che si è trasferito in Continente. #Torino… - AngeloAquilante : Il #CommissarioMontalbano #Montalbano per la prima volta al #Cinema -