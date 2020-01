Il Centro Meteo di calcolo migliore al mondo? Ai grafici la risposta (Di venerdì 31 gennaio 2020) I centri Meteo di calcolo che elaborano le previsioni per tutto il mondo sono circa una decina, i principali sono i centri di calcolo nord americani ed europei. Resta da verificare qual è il Centro di calcolo migliore, e per fare questo, vengono utilizzate delle funzioni statistiche che misurano l'attendibilità delle previsioni confrontandole con i dati reali. Tra i tre modelli presi in considerazione dal grafico sottostante (ECMWF, GFS e CMC), scopriamo che il migliore di tutti, per il mese di Gennaio 2020, è stato il Centro Meteo Europeo (ECMWF), ma solamente fino a scadenze abbastanza brevi, non più di 4-5 giorni di distanza. Per le previsioni a più lungo termine, soprattutto a 10 giorni (240 ore), dai grafici relativi al mese di Gennaio di quest'anno, il migliore di tutti appare il Centro Meteo Statunitense (GFS), seguito dal Centro Meteo Canadese (CMC), mentre ... meteogiornale

