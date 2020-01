Il Cantante Mascherato: stasera la finale con lo svelamento dei personaggi. Chi vincerà? (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Cantante Mascherato E’ il momento di sciogliere ogni dubbio. Andrà in onda stasera – in prima serata su Rai1 – l’ultimo appuntamento de Il Cantante Mascherato, nuovo show di Milly Carlucci. Durante la finalissima verranno svelate, dopo Orietta Berti, Arisa ed Emanuela Aureli, le identità dei cinque concorrenti ancora nascosti dietro le colorate maschere, e tra loro verrà decretato il vincitore di questa prima edizione del format. La puntata si aprirà con lo spareggio – rimasto in sospeso da venerdì scorso – tra la maschera del Mastino e quella del Mostro. Il televoto, in questo caso, decreterà chi dei due potrà concorrere alla manche successiva. A seguire ci saranno due duelli fra i quattro finalisti: uno vedrà scontrarsi il Coniglio e l’Angelo, mentre l’altro riguarderà il misterioso Leone e la maschera vincitrice del ballottaggio ... davidemaggio

