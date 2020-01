Il cantante mascherato, le anticipazioni della quarta e ultima puntata su Rai 1 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il cantante mascherato, le anticipazioni della quarta e ultima puntata su Rai 1 Questa sera, venerdì 31 gennaio, in prima serata su Rai 1 va in onda la finalissima del talent show Il cantante mascherato, un format che ha avuto grande successo in tutto il mondo e che Rai 1 ha deciso di proporre ai suoi telespettatori con la conduzione di Milly Carlucci. Al suo fianco, anche per questa quarta e ultima serata, vedremo i cinque giudici: Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Ilenia Pastorelli. Saranno loro, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, a giudicare le esibizioni dei concorrenti rimasti in gara. Tantissimi i curiosi di conoscere chi si nasconde sotto le maschere: il totonomi giunti alla puntata finale si fa sempre più avvincente e, mentre alcune identità sono state svelate, ben cinque i personaggi sono ancora avvolti ... tpi

zazoomblog : Il Coniglio: chi è il cantante mascherato? “Chiuso come in una gabbia” - #Coniglio: #cantante #mascherato? - Insinnafanclub : Stasera ultima puntata de Il #cantantemascherato su @RaiUno con @milly_carlucci...scopriamo assieme quali sono le m… - MMastrantuono : RT @tvblogit: Il Cantante Mascherato: la finale in diretta dalle ore 21:25 -