Il Cantante Mascherato, ecco chi c’è sotto le 8 maschere (Di venerdì 31 gennaio 2020) Questa sera su Rai Uno terminerà Il Cantante Mascherato che incoronerà la maschera vincitrice e smaschererà le cinque ancora in gara. La puntata inizierà con lo spareggio fra Mastino e Mostro e decreterà il primo eliminato, successivamente la maschera che uscirà vincente si esibirà insieme alle altre tre (Coniglio, Leone ed Angelo) una seconda volta decretando un nuovo eliminato. Così fino a quando le maschere non rimarranno in due. E se sotto l’Unicorno c’era Orietta Berti, sotto il Barboncino la brava Arisa e sotto il Pavone l’imitatrice Emanuela Aureli, sotto le altre si nascondono personaggi ormai “sgamati” dal grande pubblico da settimane: il Mostro è Franco Leali, il Mastino il conduttore Alessandro Greco, il Coniglio il buon Teo Mammucari, il Leone è Albano e l’Angelo è Valerio Scanu. Un cast pazzesco, bravissima Milly. Ovviamente la seconda ... bitchyf

