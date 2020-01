Il calcio inglese è sempre più razzista: casi raddoppiati rispetto e tre stagioni fa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Più di 150 casi di razzismo denunciati alla polizia la scorsa stagione, con un incremento del 50% rispetto allo scorso anno: il doppio rispetto a tre stagioni fa. Il calcio inglese si scopre sempre più razzista. Lo riporta al Guardian l’Home Office inglese, il dipartimento del governo che si occupa della sicurezza interna. Le cifre rivelate dal ministro Susan Williams dicono che negli ultimi tre anni in Inghilterra e Galles si è passati da 98 a 152 casi denunciati. Le segnalazioni di questo tipo sono generalmente fatte direttamente dai club. Da gennaio 2018 la Polizia, la FA e Kick It Out (un’organizzazione che si occupa dell’integrazione nel mondo del calcio) si sono incontrate ogni settimana per valutare gli incidenti e le iniziative da portare avanti. Un portavoce di Kick It Out ha dichiarato: “Il razzismo è una questione sia calcistica che sociale ed è evidente che ... ilnapolista

