Il 15,6% degli italiani nega gli orrori dell’Olocausto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Aumenta il numero dei canali di informazione, eppure cresce l’ignoranza. Non solo gli americani, ma anche gli italiani sembrano avere dimenticato gli orrori dell’Olocausto. Ben il 15,6% dei nostri connazionali nega che la Shoah sia mai avvenuta. È aumentata anche la percentuale di chi minimizza le conseguenze del genocidio: per 16,1 italiani su 100, anche se la Shoah c’è stata, non è stata poi così rilevante (erano l’11,1% nel 2004). Sono i dati, impressionanti, scritti nel «Rapporto Italia 2020» dell’Eurispes, che segnalano una preoccupante crescita del negazionismo, un fenomeno che, nel 2004, riguardava il 2,7% degli italiani. Se il 76% degli italiani nega che gli ebrei «controllino il potere economico e finanziario», il 23,9% appoggia questa idea. Gli ebrei controllerebbero i mezzi d’informazione secondo il 22,2% degli intervistati. «Sono dati allarmanti che non dobbiamo ... vanityfair

FicarraePicone : Secondo il #RapportoItalia2020 di #Eurispes il 15,6% degli italiani pensa che la #Shoah sia stata un'invenzione. - luigidimaio : Il governo italiano è impegnato per dare il massimo supporto ai nostri connazionali in #Cina. Domani parte un volo… - vitocrimi : Il rapporto @Eurispes ci consegna un dato terrificante: aumentano gli italiani che non credono alla #Shoah, lo ster… -