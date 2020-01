II governo dichiara lo stato di emergenza e stanzia cinque milioni di euro (Di venerdì 31 gennaio 2020) All'indomani dell'accertamento dei primi due casi di coronavirus in Italia, il Consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza per sei mesi "in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Per affrontare l'emergenza l'esecutivo di Giuseppe Conte ha poi deciso lo stanziamento di cinque milioni di euro. "Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro Paese in questi casi, come già avvenuto nel 2003 in occasione dell'infezione Sars", spiega il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Le misure assunte sono di carattere precauzionale e collocano l'Italia al piu' alto livello di cautela sul piano internazionale". Erano stati lo stesso ministro e premier, ieri sera annunciando i casi ... agi

