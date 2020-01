Ida Platano ancora insoddisfatta | Pianto sfrenato a Uomini e Donne | Anticipazioni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ida Platano è ancora insoddisfatta: nella registrazione di oggi del trono over di Uomini e Donne, la dama è tornata in studio ed è scoppiata in un Pianto sfrenato. Scopriamo cosa è successo con le Anticipazioni. Durante la registrazione della puntata del trono over finita da poco è accaduto un fatto inatteso. È tornata in … L'articolo Ida Platano ancora insoddisfatta Pianto sfrenato a Uomini e Donne Anticipazioni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

KontroKulturaa : Uomini e Donne, Ida Platano torna nello studio. Ecco il motivo - - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, è (di nuovo) crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri! - zazoomnews : Uomini e Donne anticipazioni trono over 30 gennaio 2020: Ida Platano in lacrime - #Uomini #Donne #anticipazioni… -