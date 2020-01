I pronostici sportivi di oggi, sabato 1 febbraio (Di sabato 1 febbraio 2020) I pronostici di sabato 1 febbraio: ci sono i consueti tre anticipi di Serie A. Si parte alle 15:00 con Bologna-Brescia. Alle 18:00 il Cagliari proverà ad approfittare dei problemi del Parma, privo di parecchie pedine soprattutto in attacco. La partita che verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN è quella tra Sassuolo e Roma che viste le caratteristiche di gioco delle due squadre promette gol e spettacolo. pronostici altri campionati Ci sono cinque partite di Serie B, tutte trasmesse in diretta streaming da DAZN: Frosinone-Virtus Entella, Livorno-Ascoli, Spezia-Pordenone, Trapani-Cittadella ed Empoli-Crotone, il posticipo delle 18:00. In Premier League si parte con l’anticipo delle 13:30 tra Leicester e Chelsea, poi alle 16:00 ci sono ben sei partite: Crystal Palace-Sheffield United, Liverpool-Southampton, Newcastle-Norwich, Watford-Everton, ... ilveggente

zazoomblog : I pronostici sportivi di oggi venerdì 31 gennaio - #pronostici #sportivi #venerdì #gennaio - zazoomnews : I pronostici sportivi di oggi venerdì 31 gennaio - #pronostici #sportivi #venerdì #gennaio - zazoomblog : I pronostici sportivi di oggi venerdì 31 gennaio - #pronostici #sportivi #venerdì #gennaio -