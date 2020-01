I Malmö in concerto al Club 33 Giri, presentano il disco “Rotazione rivoluzione” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Sabato 1 febbraio 2020, a partire dalle 21.30, l’associazione culturale Club 33 Giri ospiterà il live di presentazione del secondo album della band casertana Malmö. La formazione suonerà dal vivo i brani contenuti in “Rotazione rivoluzione”. Il concerto si terrà nella sede dell’associazione, in via Perla (Central Park, incrocio con via Jan Palach) a Santa Maria Capua Vetere (Ce) . I Malmö nascono nell’autunno del 2014, da alcune idee musicali di Daniele Ruotolo (voce e chitarra). A fine 2014 registrano alla Casetta studio quello che sarà il loro primo demo. Nasce così “Palloni aerostatici“. Il demo riscuote un discreto interesse sia di pubblico che da diversi addetti ai lavori, ricevendo anche alcune recensioni dall’estero. ... anteprima24

