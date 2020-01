I frutti dell’ignoranza creativa (Di venerdì 31 gennaio 2020) “La gioia di non sapere, di imparare imparando a capire di aver sbagliato, è una delle maggiori gioie – e uno dei grandi frutti – della scienza” disse l’eminente biologo della Columbia University e autore del saggio Ignorance, in un’intervista rilasciata nel 2012 a Casey Schwartz del The Daily Beast. È questa l’ignoranza creativa che offre uno specchio a chi dice “Io so” e pensa di correre nella stessa direzione degli altri “che sanno”. Essa suscita e dà voce alle motivazioni e alle strategie per eccellere nell’innovazione. L’ignoranza creativa è autentica, deviante, consapevole, intenzionale, perspicace (coglie la natura interiore o nascosta delle cose o la percepisce intuitivamente), percettiva (capace di vedere ciò che gli altri non possono vedere), e generatrice d’innovazione ecologicamente sostenibile e inclusiva (equilibrio tra ... ildenaro

Appocapo1 : RT @Stefano173456: ???? Moriremo d'ignoranza L'albero dell'ignoranza in italia produce i frutti migliori. La cosa che sorprende, però, è ve… - Giuggio72684862 : RT @Stefano173456: ???? Moriremo d'ignoranza L'albero dell'ignoranza in italia produce i frutti migliori. La cosa che sorprende, però, è ve… - ladyspring555 : RT @Stefano173456: ???? Moriremo d'ignoranza L'albero dell'ignoranza in italia produce i frutti migliori. La cosa che sorprende, però, è ve… -