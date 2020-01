I dottori dello Spallanzani: «I due contagiati stanno bene, nessuna trasmissione nel periodo dell’incubazione» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il bollettino medico dei due pazienti portati all’Istituto Spallanzani di Roma, dopo l’intervento di emergenza nell’Hotel Palatino in via Cavour, è tranquillizzante. Lo afferma il direttore dell’Istituto Giuseppe Ippolito che, ai microfoni di Radio Capital, ha diffuso le prime informazioni sullo stato di salute dei pazienti. Questi ultimi presentano i classici sintomi influenzali e vengono curati cercando di agire sui sintomi piuttosto che sul virus, dal momento che non esiste ancora una terapia che possa contrastarlo. LEGGI ANCHE > Sui social si sapeva già di un caso di coronavirus al Palatino grazie al video di un tassista Come stanno due malati coronavirus in Italia «Hanno una normale influenza – ha detto Ippolito -, stiamo intervenendo con antipiretici per far abbassare la febbre. Se dovessero esserci infezioni alle vie respiratorie, allora agiremo ... giornalettismo

pedelinilore86 : @Filippo64416163 Caro Filippo, in bocca al lupo in queste ore difficili, sono però convinto che i dottori dello Spa… - LucianoTiramani : SALVINI E LA MELONI SONO I SOLI DUE VERI POLITICI NUOVI ITALIANI CHE ALL'INCONTRARIO DI TUTTI GLI ALTRI POLITICI AN… - AieieBrazov3 : @SolimanSofia Quindi in Italia tutti dottori, scienziati, ingegneri, etc, gli schiavi li importiamo da fuori, ma ve… -