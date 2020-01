Hells Angels: la storia, i club italiani e gli eventi per il 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nato nel 1948, il club Hells Angels si è poi diffuso progressivamente in tutto il mondo, arrivando a contare quasi venti sedi anche in Italia. I club motociclistici sono organizzazioni che riuscono gli appassionati di moto, organizzando eventi ed iniziative a tema, come ad esempio escursioni o raduni. Molto spesso, ciascun club si contraddistingue per una peculiarità, come ad esempio l’utilizzo di un particolare tipo di moto, tale per caratteristiche o perché prodotta da una specifica Casa costruttrice. Talvolta un club resta confinato alla realtà locale o nazionale; in alcuni casi, riesce ad esportare il proprio nome anche all’estero: è questo il caso di Hells Angels, un club fondato negli Stati Uniti che nel corso del tempo si è progressivamente diffuso in tutto il mondo. Cos’è l’Hells Angels Motorcycle club L’Hells Angels MC (Motorcycle club) è ... newsmondo

Cate_Giangrasso : Dalle star di Hollywood agli Hells Angels. Gli scatti di Bill Ray per Life Magazine -