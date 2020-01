Hattie Retroage senza freni: la nonnina 83enne “fuori di seno” cerca fidanzato [FOTO] (Di venerdì 31 gennaio 2020) Continua a stupire la nonnina Hattie Retroage. Non solo ama gli uomini molto, ma molto, più giovani di lei -19, 20 anni, ndr- ma le piace anche concedersi delle pause Instagram decisamente hot… Post e FOTO degne di una modella… 83 anni e non sentirli! Hattie Retroage ha stupito tutti con la sua storia: è un’ex ballerina oggi scrittrice e lifecoach è single dal 1984. Stare da sola, però, non le piace e infatti ha dichiato al Daily Time: “Lo faccio anche tre volte a settimana. Ci sono uomini che vogliono donne più anziane. Non ho mai incontrato un uomo che non volesse avere dei rapporti intimi con me. Dico loro in anticipo che devo incontrarli per capire se c’è chimica. Usciamo per un drink, e se c’è feeling, andiamo nel mio appartamento. Se non c’è ci salutiamo”. AAA cercasi fidanzato Hattie vuole un fidanzato e lo vuole più giovane di lei! Ecco perché ha ... velvetgossip

