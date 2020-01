‘Ha mangiato veleno per topi’: grande paura per Giorgio Manetti, ecco cosa è successo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Brutto inconveniente per il cane di Giorgio Manetti Da circa tre anni il Trono over di Uomini e Donne è orfano di Giorgio Manetti. Il gabbiano fiorentino ha trovato l’amore al di fuori del dating show di Maria De Filippi vivendo una relazione sentimentale con Caterina. Quindi la dama torinese Gemma Galgani è solo un ricordo lontano. Nelle ultime ore, però, l’ex cavaliere toscano è stato in pena per il suo amico a quattro zampe. Il suo cane ha rischiato seriamente di morire, a rivelarlo è stato lui stesso attraverso una lunga intervista al magazine Nuovo. Giorgio ha detto che l’animale per sbaglio a dicembre ha ingerito un po’ di veleno per topi rischiando moltissimo, ora per fortuna sta bene. Appena si è accorto dell’avvelenamento lo ha portato immediatamente dal veterinario che gli ha prescritto della vitamina K. Ora aspetta delle analisi del sangue per ... kontrokultura

