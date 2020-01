Guardateli, osservateli, lodateli. Così i vostri figli cresceranno felici (Di venerdì 31 gennaio 2020) I bambini si comportano meglio se ricevono lodi, al posto dei rimproveri. A confermare quanto, il riconoscimento dei meriti, faccia bene, ci ha pensato anche la scienza. Ecco perché dovreste prestare più attenzione all’operato dei vostri figli e incoraggiarlo. Secondo uno studio pubblicato su Educational Psycology, riconoscere e far presente il merito di qualcosa a un bambino lo incoraggia a fare sempre meglio. Al contrario invece un rimprovero non fa che peggiorare il temperamento del piccolo portandolo su una condotta negativa. Secondo questa condotta il ruolo di un complimento è molto educativo, quasi fondamentale per il benessere dei nostri figli. Lodare i bambini quando si comportano bene infatti, li stimola a fare sempre meglio e ad adottare dei comportamenti positivi. Inoltre i complimenti aiutano a coltivare l’autostima e la fiducia in se stessi oltre a stimolarli nel dare ... dilei

