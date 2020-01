Grey’s Anatomy 16X12: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di venerdì 31 gennaio 2020) Grey’s Anatomy 16X12 va in onda sulla ABC americana giovedì 6 febbraio 2020. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X12: trama e spoiler L’episodio Grey’s Anatomy 16X12 si intitola The Last Supper ispirato all’omonimo brano del musical Jesus Christ Superstar, che tradotto in italiano significa “l’ultima cena”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune anticipazioni. Jackson crea una situazione spiacevole quando invita la sua nuova fidanzata, Vic, a quella che crede essere la cena di anniversario di Richard e Catherine. La cena però è stata organizzata per una ragione diversa… Nel frattempo, Levi porta Nico a far visita a un membro della famiglia malato. Grey’s Anatomy 16X12 streaming: dove vedere ... cubemagazine

