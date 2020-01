Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 31 gennaio 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 31 gennaio 2020 Questo venerdì arriva il secondo appuntamento con il Grande Fratello Vip. La quarta edizione del reaility show è condotta da Alfonso Signorini, spalleggiato dagli opinionisti Pupo e Wanda Nara la cui presenza ha dato altro pepe a un’edizione già di per sé scoppiettante. La puntata che va in onda questa sera, venerdì 31 gennaio 2020, vedrà qualcuno abbandonare la casa più spiata d’Italia e altri entrare in nomination. Quest’edizione finora non ha registrato ascolti molto lusinghieri, nonostante le numerose polemiche che hanno accompagnato queste puntate, a cominciare dall’espulsione di Salvo Veneziano a causa di alcune frasi sessiste nei confronti di alcune concorrenti (Elisa De Panicis e di Paola De Benedetto). Di seguito, vediamo le anticipazioni della puntata di questa sera, venerdì 31 ... tpi

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -