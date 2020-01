Grande Fratello Vip, da Adriana Volpe a Pago è la serata dei sentimenti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip comincia con lo scoppiettante scontro tutto al femminile. Tra Rita Rusic e Adriana Volpe scoppia la lite, che coinvolge anche Antonella Elia. Il momento sentimentale ce lo regala invece Pago, che riabbraccia la sua Serena. I due sembrano aver messo da parte le loro controversie e si decidono a tornare insieme anche nella Casa. Serena è infatti la nuova concorrente del reality. Pago e Serena insieme nella Casa Pago nel privé incontra l’ex Serena Enardu, tornata al Grande Fratello Vip. I due si erano già incontrati all’interno della Casa, dove il cantante si è sfogato con gli altri concorrenti, dicendo di non riuscire a fidarsi. La crisi sembra abbia comunque unito gli ex e il cantante si è detto pronto a ricominciare. La seconda chance Pago si commuove mentre abbraccia Serena, appena arrivata, fuori dalla porta rossa. “Mi machi da un po, ma mi mancavi ... thesocialpost

