Grande Fratello Vip, Antonella Elia gela Pupo: “Sei un moralista!” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Pupo contro Antonella Elia al GF Vip: “Basta offendere” L’ottava puntata del Grande Fratello Vip è iniziata subito con il botto. Difatti c’è stato immediatamente un bello scontro tra Adriana Volpe e Antonella Elia. Quest’ultima, infatti, ha molto criticato l’ex conduttrice di Mezzogiorno in famiglia perchè non si farebbe mai i fatti suoi. E ovviamente le due hanno dato vita a un accesissimo botta e risposta che ha infiammato gli animi dei tantissimi telespettatori sui social, e non solo. Finita qua? Nemmeno per idea perchè è poi intervenuto Pupo, che si è lamentato del comportamento delle concorrenti del GF Vip, asserendo che spesso e volentieri sono andate ben oltre con le parole: “Vi invito ad essere anche un po’ attente, soprattutto tra voi donne, nel buttarvi fango addosso in maniera inutile e offensiva…” Parole che poco sono ... lanostratv

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -