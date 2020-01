Grande Fratello Vip, Adriana Volpe contro tutti: “Mi ha manipolata” (Di venerdì 31 gennaio 2020) La nuova puntata del Grande Fratello Vip inizia con gli scontri all’interno della Casa tra le personalità femminili. I caratteri forti si stanno scontrando: Rita Rusic è ai ferri corti con Adriana Volpe, in rotta anche da Antonella Elia che ha accusato di essere una falsa. Al centro la nomination di Rita Rusic, con l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori che dichiara di essere finita al centro di una lite di cui non ha colpe. Adriana Volpe vs Rita Rusic: la Casa si schiera Nella Casa va in scena lo scontro tra Rita Rusic e Adriana Volpe, “le due femmine alpha di questa edizione“, come le chiama Alfonso Signorini. Adriana Volpe ha ammesso di aver nominato Rita, che non ha apprezzato le imbeccate della conduttrice: “La maestrina a me non piace, la maestra falla con Magalli e non con me“. Addirittura Antonella ha dichiarato di essere stata spinta da Adriana a fare pace con Fernanda ... thesocialpost

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -