Grande Fratello Vip 2020, ottava puntata in diretta – Serena Enardu è la nuova concorrente (Di venerdì 31 gennaio 2020) ottava puntata GF Vip 2020 Il Grande Fratello Vip 2020 arriva all’ottava puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 2020: la diretta minuto per minuto dell’ottava puntata 21.45: Anteprima con Alfonso Signorini che anticipa i temi principali della serata. Pubblicità. 21.49: Il conduttore dà il via alla puntata, annunciando subito l’ingresso nella Casa di Serena Enardu come nuova concorrente. Poi si collega con il confessionale, dove c’è Eleonora Giorgi. 21.50: Ricordato il televoto, saluta i due opinionisti. Poi primo collegamento con i “vipponi” per parlare della rivalità tra Adriana e Rita e tra la stessa Volpe con Antonella. Quest’ultima spiega: “Se ... davidemaggio

