Grande Fratello Vip 2020: ospiti e anticipazioni stasera 31 gennaio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 2020: ospiti e anticipazioni stasera 31 gennaio L’ultimo venerdì del mese si apre all’insegna del divertimento con il Grande Fratello vip 2020. L’amato reality show, in onda oggi 31 gennaio dalle 21:20 Canale 5, approda al suo settimo appuntamento con un bagaglio di ascolti davvero soddisfacente. Torna quindi Alfonso Signorini che, accompagnato dalla coppia di opinionisti formata da Pupo e Wanda Nara, mostrerà ciò che è accaduto nella casa più spiata d’Italia. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi il Grande Fratello Vip! Grande Fratello Vip 2020: ospiti e anticipazioni stasera 31 gennaio Si prospetta una puntata davvero interessante quella del Grande Fratello Vip che tra poche ore prenderà il via su Canale 5. La settimana scorsa tanti sono stati i momenti emozionanti e le discussioni che hanno animato la serata. A seguito ... termometropolitico

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -