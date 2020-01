Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni dell’ottava puntata: Serena Enardu nuova concorrente (Di venerdì 31 gennaio 2020) Serena Enardu nuova concorrente del Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip, Serena Enardu tornerà nella casa e lo farà come concorrente. Nella puntata di lunedì 27 gennaio, Alfonso Signorini aveva anticipato che venerdì ci sarebbe stato un confronto tra Pago e Serena Enardu. Inutile negare che la curiosità intorno ai due sia parecchia e di conseguenza gli autori del reality hanno deciso di movimentare le cose. Quello che doveva essere un confronto tra Serena Enardu e Pago, però, non si limiterà a restare tale. Proprio pochi minuti fa, infatti, Mediaset ha diramato un comunicato in cui annuncia delle grandi novità nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. Tra queste, un colpo di scena: Serena Enardu tornerà nella casa, ma per restarci! Alla ragazza è stata data la possibilità di rimanere in qualità di concorrente. Ecco quanto si legge: “Serena ... howtodofor

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -