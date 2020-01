Grande Fratello Vip 2020, in diretta stasera su Canale 5 l'ottava puntata: anticipazioni (Di venerdì 31 gennaio 2020) stasera su Canale 5 in diretta alle 21:20 torna il Grande Fratello Vip 2020 con l'ottava puntata, in cui verrà eliminato uno tra Patrick Ray Pugliese, Rita Rusic e Andrea Montovoli: anticipazioni. Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, in diretta dalle 21:20, con l'ottavo appuntamento e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia. Nell'ottava puntata diremo con ogni probabilità addio a uno tra Rita Rusic, Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli, ma ci sono altri due concorrenti a rischio espulsione: si tratta di Michele Cucuzza, rea di aver tessuto la propria strategia ai danni di Montovoli in modalità non previste dal regolamento, e Antonio Zequila. Per tutta la settimana, infatti, il concorrente è stato il bersaglio dell'ira ... movieplayer

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -