Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila offende Adriana Volpe: “Subito ha aperto le gambe” (Di venerdì 31 gennaio 2020) L'ennesima frase offensiva di Antonio Zequila, questa volta rivolta ad Adriana Volpe, fa esplodere i social che chiedono ad Alfonso Signorini di cacciarlo dal Grande Fratello Vip 2020. Antonio Zequila questa volta offende Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 2020 e i social sono in rivolta contro di lui: scende in campo anche la vincitrice della prima edizione dello show, Cristina Plevani, che lo vuole fuori dalla Casa. La rubrica quotidiana sulle perle di Antonio Zequila continua. Il concorrente del Grande Fratello Vip non lascia passare giorno senza regalarci frasi e commenti, dei quali nessuno sente il bisogno. Dopo aver offeso Valeria Marini e bullizzato Patrick il bell'Antonio ha preso di mira Adriana Volpe. Zequila, dopo uno sketch nella casa, si è rivolto ai ragazzi e con fare ... movieplayer

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -