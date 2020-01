Governo, al via i gruppi di lavoro per l’agenda 2020. Conte: “Avanti spediti” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto un vertice con i capi di delegazione del Governo nella serata di giovedì 30 gennaio. La riunione è stata interrotta dalla conferenza stampa nella quale sono stati confermati i due casi di coronavirus a Roma. Tuttavia, per la mattinata del 31 gennaio è previsto un Consiglio dei ministri per discutere le prossime mosse dell’esecutivo. Il Governo, infatti, intende fissare nell’agenda 2020 alcuni punti fondamentali. Tra questi vi è la riforma del fisco, che prevede la revisione delle aliquote Irpef e una rimodulazione dell’Iva. Governo, riunione per agenda 2020 Una riunione a cinque, nella quale ha partecipato per la prima volta il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, subentrato a Luigi Di Maio come capo delegazione. C’erano anche Dario Franceschini per il Pd, Roberto Speranza per Leu, e Teresa Bellanova ... notizie

