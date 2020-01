Gossip News: Wanda risponde a Barbara Alberti, Clizia e Paolo inciuciano (Di venerdì 31 gennaio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo della risposta di Wanda Nara a Barbara Alberti, di Clizia e Paolo, di Cecilia Rodriguez e di Lorenzo Riccardi. Wanda NARA: Wanda Nara non ha digerito le parole che le sono state rivolte da Barbara Alberti e quindi ha deciso di rispondere… Alberti, dimenticandosi di avere il microfono acceso, ha espresso un parere poco signorile su Wanda: “È alta un metro e cinquanta e si è fatta l’ottava misura. Un mostro“. Poco carino, davvero. L’opinionista non ha atteso la diretta e in una delle storie Instagram ha replicato: “Altezza 1.70. Ci vediamo questa sera al GF Vip”. Ne vedremo delle belle! Clizia: Tra Clizia e Paolo le cose si stanno evolvendo velocemente, stasera in diretta capiremo se tra i due è nata una storia d’amore o ... velvetgossip

