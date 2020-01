Gomorra 5 rimette insieme Ciro e Genny? Gli effetti de L’Immortale sulla nuova stagione (Di venerdì 31 gennaio 2020) A stuzzicare i fan in attesa di Gomorra 5 ci ha pensato proprio il protagonista, Salvatore Esposito alias Genny Savastano. La sua parentesi americana alla corte di Fargo 4 sta per concludersi e mentre il primo trailer della serie americana in uscita ad aprile è stato già rilasciato, per il napoletano è arrivato il momento di pensare al suo prossimo progetto, quello che lo riporterà nella sua città e nei panni che gli hanno permesso di avere successo. Gomorra 4 è terminata ormai il maggio scorso e sembra che sarà proprio in primavera che inizieranno le riprese della quinta stagione. Al ritorno di Salvatore Esposito si tornerà a pensare ai nuovi episodi della serie Sky che si è conclusa lo scorso anno con il boss solo e rinchiuso in un bunker dopo la morte, proprio per sua mano, dell'ultima persona ancora al suo fianco, Patrizia. 'O Maestrale ha aiutato Genny a nascondersi ed è ... optimaitalia

