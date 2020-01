Golf: Renato Paratore 4° e Francesco Laporta 8° al Saudi International 2020 dopo due giri. Guida Victor Perez, cinque italiani passano il taglio (Di venerdì 31 gennaio 2020) C’è Victor Perez al comando del Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers, torneo dell’European Tour 2020 che si tiene alla King Abdullah Economic City, in Arabia Saudita, e precisamente al Royal Greens Golf & Country Club. Il francese, con un giro in -5 e quattro birdie tra la buca 13 e la 18 (per lui valide come 4-9, dal momento che è partito dalla 10), si porta a un complessivo -10 e scalza dalla testa il malese Gavin Green (-9), che perde la leadership con un bogey alla 17. Terzo posto, con una giornata piuttosto regolare in -2, per il nordirlandese Graeme McDowell, anche lui al comando ieri con Green, che si colloca a -8. L’Italia può sorridere con il quarto posto di Renato Paratore, che con il -5 odierno scala 17 posizioni ed è bravo a trovare quattro birdie nelle seconde nove buche. Quinti insieme tre uomini dalle storie diverse, ma che fa ... oasport

