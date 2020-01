Giulia Salemi Instagram, seducente e nostalgica nel corpetto bianco scollatissimo: «Ma è legale?» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tutte le altre sono brutte copie: non c’è immagine in circolazione capace di reggere il confronto con i più recenti scatti di Giulia Salemi su Instagram. Tanto sostengono, a gran voce, i followers della modella italo-persiana entrata così profondamente nel cuore dei fan da essere difesa a spada tratta in ogni circostanza. Sono loro i primi ad intervenire a gamba tesa su qualsivoglia argomento la riguardi e a schierarsi, capaci – se necessario – di tanta cattiveria, al fianco della loro beniamina. Sfortunata in amore, la Salemi può contare sull’affetto sincero di ben oltre un milione di fan. Giulia Salemi Instagram, scatti pazzeschi di una bellezza devastante Anche le immagini cosiddette di repertorio vengono accolte con entusiasmo dal social: “Visto che in questo momento mi trovo sul divano mezza influenzata in tuta a guardare Netflix – spiega la Salemi motivando le foto ... urbanpost

