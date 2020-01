Giulia De Lellis con la mascherina per il Coronavirus, ma chiede scusa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Giulia De Lellis con una mascherina contro il Coronavirus è irriconoscibile. Per le strade di Milano l’ifluencer si filma con lo smartphone ma chiarisce la sua posizione nei confronti dei follower. Il Coronavirus sta scatenando una vera e propria psicosi di massa: il rischio di contagio non è alto in Italia, ma la conferma di due casi accertati … L'articolo Giulia De Lellis con la mascherina per il Coronavirus, ma chiede scusa è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

likeirisheyes : @HeyThreshold Mmm non credo .. Giulia De Lellis e Damante uscirono alla prima nomination, Elisa De Panicis pure , p… - Camikaze20 : Madonna Giulia de lellis se mi hai delusa comprandoti la mascherina, io gente non so cosa avete in testa ma vi dovete calmare - IostoconTarabas : Oggi affidabile come Giulia de Lellis davanti ad una PlayStation. -