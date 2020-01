Giulia De Lellis con la mascherina (FOTO), paura per il virus: “Scusate” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Giulia De Lellis ha paura del coronavirus: “Scusate, sono ipocondriaca” “Sono un’ipocondriaca del cavolo. Ve lo giuro non è per fare allarmismi, io sono veramente una super ansiosa per queste cose, mi dispiace, io sono veramente troppo ipocondriaca. Scusatemi, perdonatemi!” Tanto per creare allarmismi e psicosi di massa, ci ha pensato anche Giulia De Lellis a influenzare (d’altronde fa l’influencer) i suoi numerosi fan dicendo che ha acquistato una mascherina perché è ipocondriaca e ha paura di essere infettata dal coronavirus che sta terrorizzando la Cina (appunto, non l’Italia). Ci sono solo due casi in Italia e l’ospedale in cui sono ricoverate queste persone ha fatto tutti i controlli del caso. Giulia De Lellis con la mascherina, le sue parole: “Quelle carine erano finite” Per un’esperta di tendenze è ... lanostratv

