Giroud, muro del Chelsea: il francese non si muoverà da Londra (Di venerdì 31 gennaio 2020) A meno di clamorosi colpi di scena Olivier Giroud rimarrà al Chelsea: i Blues non si vogliono separare dall’attaccante francese Olivier Giroud non si muoverà da Londra. Come fa sapere il Chelsea il francese non partirà destinazione Roma (sponda Lazio) o Milano (sponda Inter). I nerazzurri avevano fatto un sondaggio stamattina mentre i biancocelesti avevano offerto un contratto da tre anni e mezzo al giocatore e un milione per il prestito più 5 milioni per il riscatto al Chelsea. Nulla da fare, il club inglese non si muoverà dalla sua posizione visto che non è riuscita a chiudere per un sostituto. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

