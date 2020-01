GF Vip, Wanda Nara anticipa: “Lo farò venerdì in puntata” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si può dire che ormai Wanda Nara sia rientrata appieno nel ruolo di opinionista. Spesso rimane in ascolto, osserva le dinamiche in studio e poi dice la sua, senza mai sopraffare nessuno. Ma quando parla, sa farlo bene e senza troppi peli sulla lingua. Chi si sarebbe mai aspettato questo bel caratterino dalla moglie di Mauro Icardi? Ebbene, Wanda Nara ha trovato il modo più giusto per esporsi e dire ciò che pensa. Nel farlo, non poteva che confermare un ruolo importante nelle dinamiche del programma televisivo. Il Grande Fratello Vip 4 ha trovato la sua reginetta. Diciamolo pure: Wanda Nara non conquista il pubblico solo con il suo cervello. Anche nel contesto televisivo non poteva che sfoggiare la sua immagine migliore e ci riesce. Il look è sempre scioccante e sembra adattarsi perfettamente al carattere di Wanda. Seducente con un vedo-non vedo, scintillante al punto da esaltare al ... caffeinamagazine

