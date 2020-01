GF Vip, Rita Rusic si sfoga: “Il divorzio da Cecchi Gori mi ha rovinata” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nel clima estremamente polemico del Grande Fratello Vip, non stanno però mancando i momenti più sentiti, emotivamente importanti e sinceri: ne ha dato prova Rita Rusic, in uno sfogo immortalato e subito divenuto virale tra gli spettatori. In questo, la giornalista e produttrice, in lacrime, ha dedicato ampie parole alla propria famiglia, al passato in un campo profughi, e al discusso rapporto con Vittorio Cecchi Gori. E’ stato proprio il riferimento al produttore a scatenare in Rusic i ricordi peggiori, riportandola al difficile periodo del divorzio. “Persi tutto quello che era stato importante per me”: Rita Rusic si confessa al Grande Fratello Vip, ricordando l’infanzia e il divorzio da Cecchi Gori “Ai tempi del nostro divorzio le cose erano diventate pesanti, senza rispetto“, ricorda Rita Rusic riferendosi al periodo della separazione dello storico ... velvetgossip

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - avdore5h : RT @salvatrash1: Rita Rusic sei tu il Grande Fratello Vip 4, sei tu. #GFVIP - zazoomnews : Rita Rusic doccia bollente al GF Vip: mini slip e reggiseno [FOTO] - #Rusic #doccia #bollente #reggiseno -