Gf Vip, Rita Rusic contro Adriana Volpe: "I suoi sono giochi da poveretta" - (Di sabato 1 febbraio 2020) Francesca Galici Scontro tra donne nella Casa del Grande Fratello Vip, dove si accendono gli animi tra le personalità femminili più forti: Antonella Elia, Rita Rusic e la Volpe non si sono risparmiate nei commenti l'una contro l'altra L'ottava puntata del Gf Vip 4 è iniziata con uno degli scontri che stanno maggiormente accendendo gli animi all'interno della Casa, quello tra Rita Rusic e Adriana Volpe. Ognuna con il suo carattere, ognuna con la sua personalità, le due donne sono le leader del gruppo di vip, soprattutto dopo la pace raggiunta tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Adriana Volpe vuole mostrare solo il suo lato migliore, cerca di parlare con tutti e di interagire per scoprire carattere e personalità di ognuno. Questo suo modo di fare, però, ha indispettito più di un concorrente, che non apprezza il suo modo di fare, da alcuni considerato finto e costruito. ... ilgiornale

