GF Vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono sempre più vicini, il padre di lui, Massimo Ciavarro, si sbilancia e lo “spiffera” a tutti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia dimostrano di avere un interesse reciproco. Oltre alle voci, il pubblico ha avuto anche un chiaro segnale di viva attrazione tra i due. Non rimane che comprendere se la storia possa avere un futuro anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, o se si tratta di una fiamma destinata a spegnersi una volta usciti e pronti ad affrontare la vita di tutti i giorni. E poi, i genitori su alcune ‘questioni di cuore’ riescono a vederci sicuramente più lontano. Parla il padre di Paolo. “Non è il tipo da avventura di una sera, ma da storia d’amore. Posso affermare che non si avvicinerà a Paola Di Benedetto perché è fidanzata. Forse al momento Clizia Incorvaia potrebbe piacergli. Massimo, papà di Paolo Ciavarro, sembra essere molto convinto su quel che trapela dagli atteggiamenti del figlio. Paolo non sembra essere un ragazzo molto propenso alle ... caffeinamagazine

