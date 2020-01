GF Vip | Barbara Alberti offende Wanda Nara Lei | “Ci vediamo stasera” – VIDEO

Barbara Alberti insulta Wanda Nara al GF Vip - dopo la gaffe si copre il microfono : In queste ore è accaduto un fatto molto increscioso all’interno della casa del GF VIP. La concorrente Barbara Alberti, infatti, ha pronunciato degli insulti molto gravi contro Wanda Nara. Dimenticandosi completamente di essere ripresa dalle telecamere 24 ore su 24, la scrittrice ha commesso una gaffe molto imbarazzante. Nel caso specifico, ha definito l’opinionista un vero e proprio mostro a causa dei suoi ritocchi estetici. Una ...

Barbara Alberti furiosa al GF Vip : “Questi nascondono le cose - ma che c…” : Barbara Alberti si diverte al GF Vip, ma vive anche dei momenti in cui reputa intollerabili gli atteggiamenti di alcuni inquilini della casa. Le piacciono i compagni di avventura, ci mancherebbe, ma essendo una donna di esperienza e di infinita saggezza, capita che alcune cose la rendano nervosa. “Questi non fanno un cavolo” Vola qualche imprecazione mentre si prepara il pranzo nella casa più spiata di Italia. Barbara Alberti si è ...

Gf Vip - Licia Nunez vuole un figlio da Barbara : "Per me è arrivato il momento" : L'attrice ne ha parlato con la sua compagna prima di entrare nella Casa. Il desiderio di formare una famiglia è fortissimo

Grande Fratello Vip - Barbara Alberti insulta Wanda Nara : "Un mostro con l'ottava". L'agente lascia il reality? : È rebus. La poltronissima di Wanda Nara sarebbe a rischio. Dopo la frase choc di Barbara Alberti (che le dà del "mostro" senza accorgersi del microfono aperto) la moglie di Mauro Icardi potrebbe mollare tutto. Wanda Nara adesso è "nera" contro la scrittrice della casa più spiata d’Italia che l’ha ap

GF Vip Barbara Alberti offende Wanda Nara - grande gaffe : “Un mostro” : GF Vip, Barbara Alberti fa una clamorosa gaffe: la dichiarazione su Wanda Nara crea il caos Al grande Fratello Vip c’è stata una clamorosa gaffe di Barbara Alberti contro Wanda Nara! Nella Casa più spiata d’Italia continuano a crearsi momenti facilmente criticabili dal pubblico. Non è la prima volta che la gieffina finisce nel mirino […] L'articolo GF Vip Barbara Alberti offende Wanda Nara, grande gaffe: “Un mostro” ...

Selvaggia Lucarelli dice la sua sulla partecipazione di Barbara Alberti al GF Vip : Selvaggia Lucarelli non si risparmia mai dal dire come la pensa su una determinata questione, persona, personaggio pubblico. Lo ha fatto anche questa volta e l’oggetto della sua riflessione è stata Barbara Alberti, la scrittrice concorrente del Grande Fratello Vip. Su Il Fatto Quotidiano, infatti, possiamo leggere: Ho sognato di intrufolarmi anche io in quella casa, approfittando del colpo di sonno dell’autore del turno di ...

GF Vip - Barbara Alberti su Wanda Nara : «E’ alta 1 metro e 50 e si è fatta l’ottava misura. Sei un mostro!» – Video : Barbara Alberti - GF Vip 2020 Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 si torna a parlare dell’aspetto fisico delle donne con fare sempre molto ‘iperbolico’. Barbara Alberti sembra quasi prendere in prestito il lessico di Antonella Elia per definire l’opinionista Wanda Nara: “Wanda Nara è alta 1 metro e 50 e si è fatta l’ottava misura. Sei un mostro!“ afferma la scrittrice durante una conversazione con ...

Barbara Alberti choc al Grande Fratello Vip : “Wanda Nara è un mostro” : Anticipazioni GF Vip, Barbara Alberti attacca Wanda Nara: “Lei è un mostro” Ieri sera Barbara Alberti ne ha fatta un’altra delle sue. Difatti la concorrente del Grande Fratello Vip, parlando a tu per tu con Rita Rusic e Andrea Montovoli, si è lasciata sfuggire una dichiarazione davvero al veleno nei confronti dell’opinionista Wanda Nara. Cosa ha detto? La popolare scrittrice, con la sua proverbiale schiettezza, ...

Grande Fratello Vip - Barbara Alberti offende Wanda Nara : «È un mostro. Alta un metro e mezzo e si è fatta l'ottava di seno» : Barbara Alberti offende Wanda Nara. La discussa concorrente del Grande Fratello deve essersi dimenticata della presenza dei microfoni e si è lasciata andare a commenti poco carini sul conto...

Gf Vip 4 - Barbara Alberti dimentica il microfono e offende Wanda Nara [VIDEO] : Gli inquilini della casa del Gf Vip 4, sono ormai nel pieno dell’atmosfera domestica, tanto da dimenticare spesso di essere microfonati. E’ quello che è successo a Barbara Alberti. La scrittrice, rientrata dentro la casa dopo un malore, si scorda di avere un microfono e offende pubblicamente l’opinionista del Grande Fratello Vip 4, Wanda Nara. Troppo tardi quando Rita Rusic le fa notare che le sue parole stanno andando in ...

Grande Fratello Vip - Selvaggia Lucarelli : "La malinconia nel vedere Barbara Alberti buttarsi via" : La giornalista de 'Il Fatto Quotidiano' e la lunga lettera in difesa della scrittrice: "Donna meravigliosa che appare come una vecchia stronza"

Grande Fratello Vip - Selvaggia Lucarelli su Barbara Alberti : "Scempio immeritato - rapiamola per salvarla" : Cose che accadono soltanto al Grande Fratello Vip. Si parla della peculiare parabola di Barbara Alberti nella casa del reality di Canale 5: a causa di alcune frasi pronunciate su Pasquale Laricchia, da "intellettuale" è stata derubricata a "donna del popolo che si sporca le mani con una simile trasm

‘Gf Vip 4’ - Barbara Alberti insulta Wanda Nara - poi si ricorda delle telecamere e si copre il microfono (Video) : Dopo aver affascinato gran parte del pubblico del Grande Fratello Vip 4 all’inizio della sua avventura in Casa, Barbara Alberti nel corso della sua avventura nel reality di Canale 5 è riuscita anche ad attirare a sé grandi critiche da parte degli spettatori, che non hanno per nulla gradito alcune sue esternazioni particolarmente colorite. Diverse le frasi, infatti, che secondo il popolo dei social avrebbero dovuto comportare la squalifica ...

“Wanda Nara è un mostro” : Barbara Alberti dimentica il microfono e offende l’opinionista del Gf Vip : Gaffe di Barbara Alberti che dimentica di avere il microfono acceso e offende Wanda Nara, opinionista del Grande Fratello Vip. “È alta un metro e cinquanta e si è fatta l’ottava di seno. Un mostro” ha detto la concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, un istante prima che Rita Rusic le facesse segno di tacere.Continua a leggere